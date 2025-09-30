دليل الشركات
Comcast
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Portugal

Comcast مهندس برمجيات الرواتب في Portugal

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Portugal في Comcast €63.8K لكل year لمستوى II. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Portugal الوسطية yearياً €59.9K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer 1
I(المستوى المبتدئ)
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
II
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
III
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

15%

سنة 1

15%

سنة 2

15%

سنة 3

15%

سنة 4

40%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

عالم أبحاث

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Comcast in Portugal تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €74,201. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Comcast لوظيفة مهندس برمجيات in Portugal هو €60,243.

