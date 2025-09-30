يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Northern Virginia Washington DC في Comcast من $155K لكل year لمستوى III إلى $635K لكل year لمستوى Fellow. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Northern Virginia Washington DC الوسطية yearياً $170K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$155K
$131K
$16.4K
$7.8K
Senior Engineer
$183K
$165K
$8.3K
$9.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
15%
سنة 1
15%
سنة 2
15%
سنة 3
15%
سنة 4
40%
سنة 5
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)
40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
