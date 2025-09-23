يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Comcast من $91.2K لكل year لمستوى I إلى $528K لكل year لمستوى Fellow. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $172K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer 1
$91.2K
$87.1K
$3K
$1.1K
Engineer 2
$120K
$108K
$7.4K
$3.8K
Engineer 3
$154K
$126K
$15.6K
$12K
Senior Engineer
$177K
$149K
$21.5K
$7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
سنة 1
15%
سنة 2
15%
سنة 3
15%
سنة 4
40%
سنة 5
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)
40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد