Comcast
Comcast التسويق الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض التسويق in United States الوسطية في Comcast $200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Comcast
Director
Philadelphia, PA
إجمالي سنوي
$200K
المستوى
Senior Principal Engineer
الراتب الأساسي
$140K
Stock (/yr)
$32K
مكافأة
$28K
سنوات العمل بالشركة
8 سنوات
سنوات الخبرة
20 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Comcast?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

15%

سنة 1

15%

سنة 2

15%

سنة 3

15%

سنة 4

40%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة التسويق في Comcast in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $306,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Comcast لوظيفة التسويق in United States هو $208,000.

