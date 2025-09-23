يتراوح متوسط إجمالي تعويض رئيس الموظفين in United States في Comcast من $70K إلى $99.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/23/2025
متوسط إجمالي التعويضات
15%
سنة 1
15%
سنة 2
15%
سنة 3
15%
سنة 4
40%
سنة 5
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)
40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)