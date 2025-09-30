يبلغ مجموع تعويض محلل أعمال in Atlanta Area في Comcast $85K لكل year لمستوى Business Analyst 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Atlanta Area الوسطية yearياً $85K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$85K
$85K
$0
$0
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
سنة 1
15%
سنة 2
15%
سنة 3
15%
سنة 4
40%
سنة 5
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)
40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد