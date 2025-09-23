دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مساعد إداري in United States في Comcast من $59.3K إلى $86.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$68.1K - $77.6K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

15%

سنة 1

15%

سنة 2

15%

سنة 3

15%

سنة 4

40%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

موارد أخرى