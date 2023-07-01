دليل الشركات
Codesphere
Codesphere الرواتب

متوسط راتب Codesphere هو $45,364 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Codesphere. آخر تحديث: 8/14/2025

$160K

مهندس برمجيات
$45.4K
الأسئلة الشائعة

