أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في CNOVA in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €61,072. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.