يبلغ مجموع حزمة تعويض خبير اكتواري in United States الوسطية في CNA Insurance $155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CNA Insurance. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
إجمالي سنوي
$155K
المستوى
Actuarial Consultant
الراتب الأساسي
$141K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$14.1K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CNA Insurance?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خبير اكتواري في CNA Insurance in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $228,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CNA Insurance لوظيفة خبير اكتواري in United States هو $151,700.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CNA Insurance

