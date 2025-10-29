دليل الشركات
CMR Surgical
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

CMR Surgical مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في CMR Surgical £50.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CMR Surgical. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£50.3K
المستوى
-
الراتب الأساسي
£50.3K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CMR Surgical?
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في CMR Surgical in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £86,440. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CMR Surgical لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £46,414.

