دليل الشركات
Clickhouse
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Clickhouse مهندس برمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clickhouse. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€131K - €152K
Germany
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€121K€131K€152K€169K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Clickhouse لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Clickhouse، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Clickhouse in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €169,367. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Clickhouse لوظيفة مهندس برمجيات in Germany هو €120,977.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Clickhouse

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • Netflix
  • SoFi
  • LinkedIn
  • PayPal
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى