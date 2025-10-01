دليل الشركات

Clearwater Analytics مهندس برمجيات الرواتب في Boise Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Boise Area الوسطية في Clearwater Analytics $125K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clearwater Analytics. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
إجمالي سنوي
$125K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$115K
Stock (/yr)
$10K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Clearwater Analytics?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Clearwater Analytics in Boise Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $170,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Clearwater Analytics لوظيفة مهندس برمجيات in Boise Area هو $120,000.

