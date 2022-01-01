دليل الشركات
ClearTax
ClearTax الرواتب

نطاق رواتب ClearTax يتراوح من $11,907 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محلل أعمال في الطرف الأدنى إلى $103,809 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في ClearTax. آخر تحديث: 8/24/2025

$160K

مهندس برمجيات
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مدير المنتج
Median $16.8K
مدير هندسة البرمجيات
Median $104K

محلل أعمال
$11.9K
تطوير الأعمال
$19.8K
مصمم المنتج
$30.7K
مدير البرامج
$13K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في ClearTax، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في ClearTax هو مدير هندسة البرمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $103,809. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في ClearTax هو $27,941.

وظائف مميزة

