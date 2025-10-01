يتراوح تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في CLEAR من $217K لكل year لمستوى Software Engineer II إلى $353K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $223K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CLEAR. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
سنة 1
30%
سنة 2
50%
سنة 3
في CLEAR، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
30% يستحق في 2nd-سنة (30.00% سنوياً)
50% يستحق في 3rd-سنة (50.00% سنوياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد