  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • India

CLEAR مهندس برمجيات الرواتب في India

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في CLEAR ₹1.84M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CLEAR. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.84M
المستوى
Software Engineer I
الراتب الأساسي
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في CLEAR?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

30%

سنة 2

50%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في CLEAR، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (30.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 3rd-سنة (50.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في CLEAR in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,927,480. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في CLEAR لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,836,238.

