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CLEAR
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CLEAR الرواتب

نطاق رواتب CLEAR يتراوح من $6,651 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ المبيعات في الطرف الأدنى إلى $267,591 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في CLEAR. آخر تحديث: 8/4/2025

$160K

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لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مدير المنتج
Median $250K
مدير البرامج التقنية
Median $200K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
مدير عمليات الأعمال
$72.4K
خدمة العملاء
$42K
عالم البيانات
$201K
التسويق
$121K
مصمم المنتج
$189K
مُوظِّف
$191K
المبيعات
$6.7K
محلل أمن المعلومات
$113K
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جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

30%

سنة 2

50%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في CLEAR، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوي)

  • 30% يستحق في 2nd-سنة (30.00% سنوي)

  • 50% يستحق في 3rd-سنة (50.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في CLEAR هو مهندس برمجيات at the Senior Software Engineer level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $267,591. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في CLEAR هو $190,196.

وظائف مميزة

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