دليل الشركات
Clear Street
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Clear Street الرواتب

نطاق رواتب Clear Street يتراوح من $112,435 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف الأدنى إلى $323,339 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Clear Street. آخر تحديث: 8/20/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

محلل مالي
$284K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Clear Street، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Clear Street je مهندس برمجيات at the L5 level s ročnou celkovou kompenzáciou $323,339. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Clear Street je $231,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Clear Street

شركات ذات صلة

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى