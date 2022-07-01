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Clean Power Research
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Clean Power Research الرواتب

متوسط راتب Clean Power Research هو $116,500 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Clean Power Research. آخر تحديث: 8/4/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $117K

مهندس برمجيات متكامل

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Clean Power Research هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $116,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Clean Power Research هو $116,500.

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