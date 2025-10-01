دليل الشركات
Clay.com مهندس برمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clay.com. آخر تحديث: 10/1/2025

$160K

ما هي المستويات المهنية في Clay.com?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Clay.com in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $530,399. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Clay.com لوظيفة مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area هو $425,000.

