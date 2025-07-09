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Clay.com الرواتب

متوسط راتب Clay.com هو $425,000 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Clay.com. آخر تحديث: 8/4/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $425K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Clay.com هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $425,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Clay.com هو $425,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Clay.com

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