Clark Associates
  • Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Clark Associates مهندس برمجيات الرواتب في Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area الوسطية في Clark Associates $85K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clark Associates. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
إجمالي سنوي
$85K
المستوى
Mid
الراتب الأساسي
$85K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Clark Associates?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $138,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Clark Associates لوظيفة مهندس برمجيات in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area هو $80,000.

