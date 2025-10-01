دليل الشركات
Clarivate Analytics
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Delhi Area

Clarivate Analytics مهندس برمجيات الرواتب في Greater Delhi Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Delhi Area الوسطية في Clarivate Analytics ₹915K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clarivate Analytics. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
إجمالي سنوي
₹915K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
₹915K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Clarivate Analytics?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Clarivate Analytics in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹1,644,655. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the مهندس برمجيات role in Greater Delhi Area is ₹914,804.

