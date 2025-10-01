دليل الشركات
Clarivate Analytics عالم بيانات الرواتب في Greater Barcelona Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Barcelona Area الوسطية في Clarivate Analytics €71.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clarivate Analytics. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
إجمالي سنوي
€71.2K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
€63.9K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€7.3K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Clarivate Analytics?

€142K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البيانات

ساهم

الأسئلة الشائعة

ለعالم بيانات በClarivate Analytics in Greater Barcelona Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€77,329 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በClarivate Analytics ለعالم بيانات ሚና in Greater Barcelona Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €72,610 ነው።

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Clarivate Analytics

موارد أخرى