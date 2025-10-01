دليل الشركات
Clario
Clario مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Clario ₹1.72M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clario. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.72M
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹45.8K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Clario?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Clario in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,255,806. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clario for the مهندس برمجيات role in Greater Bengaluru is ₹1,678,589.

