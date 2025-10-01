دليل الشركات
Clari
  الرواتب
  مدير هندسة البرمجيات

  جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  San Francisco Bay Area

Clari مدير هندسة البرمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area الوسطية في Clari $272K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clari. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
إجمالي سنوي
$272K
المستوى
M2
الراتب الأساسي
$272K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
9 سنوات
سنوات الخبرة
15 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Clari?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير هندسة البرمجيات at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the مدير هندسة البرمجيات role in San Francisco Bay Area is $263,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Clari

موارد أخرى