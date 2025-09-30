دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Poland

Clari مهندس برمجيات الرواتب في Poland

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Poland في Clari PLN 308K لكل year لمستوى L3. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clari. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Software Engineer 1(المستوى المبتدئ)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
عرض 2 مستويات أكثر
PLN 599K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Clari in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 310,817. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Clari لوظيفة مهندس برمجيات in Poland هو PLN 305,040.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Clari

موارد أخرى