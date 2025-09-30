يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Poland في Clari PLN 308K لكل year لمستوى L3. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clari. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
المسميات الوظيفية المدرجة