  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Los Angeles Area

Clari مهندس برمجيات الرواتب في Greater Los Angeles Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Greater Los Angeles Area في Clari $143K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $146K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Clari. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Software Engineer 1(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$143K
$143K
$0
$0
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Clari، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

