يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Mumbai Metropolitan Region في CitiusTech ₹614K لكل year لمستوى Software Engineer I. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Mumbai Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹727K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CitiusTech. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
