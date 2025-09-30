يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom في Citadel من £197K لكل year لمستوى L1 إلى £300K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £286K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
