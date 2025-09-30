يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Singapore في Citadel SGD 238K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Singapore الوسطية yearياً SGD 224K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
