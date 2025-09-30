يتراوح تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في Citadel من $408K لكل year لمستوى L1 إلى $643K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $570K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
