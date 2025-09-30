يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Chicago Area في Citadel من $290K لكل year لمستوى L1 إلى $553K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Chicago Area الوسطية yearياً $400K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
