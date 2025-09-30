دليل الشركات
Citadel
Citadel Information Technologist (IT) الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض Information Technologist (IT) in New York City Area الوسطية في Citadel $395K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
إجمالي سنوي
$395K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$245K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$150K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Citadel?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Information Technologist (IT) la Citadel in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $425,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Citadel pentru rolul de jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area este $390,000.

