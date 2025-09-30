دليل الشركات
Citadel
Citadel محلل مالي الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in New York City Area الوسطية في Citadel $260K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Citadel
QR
New York, NY
إجمالي سنوي
$260K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
$260K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
0 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Citadel?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في Citadel in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $800,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Citadel لوظيفة محلل مالي in New York City Area هو $250,000.

