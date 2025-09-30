دليل الشركات
Citadel
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Hong Kong (SAR)

Citadel عالم بيانات الرواتب في Hong Kong (SAR)

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/30/2025

نحتاج فقط إلى 4 المزيد من عالم بيانات المساهمات في Citadel لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

HK$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Citadel?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

باحث كمي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Citadel in Hong Kong (SAR) تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره HKHK$386,831. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Citadel لوظيفة عالم بيانات in Hong Kong (SAR) هو HKHK$300,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Citadel

الشركات ذات الصلة

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى