Citadel
  الرواتب
  عالم بيانات

  جميع رواتب عالم بيانات

Citadel عالم بيانات الرواتب

يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Citadel من $294K لكل year لمستوى L1 إلى $473K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $250K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 1 مستويات أكثر
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Citadel?

المسميات الوظيفية المدرجة

باحث كمي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Citadel in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $473,333. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Citadel لوظيفة عالم بيانات in United States هو $200,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Citadel

