يتراوح تعويض محلل أعمال in United States في Citadel من $155K لكل year لمستوى L2 إلى $350K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $325K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
