يتراوح تعويض عالم بيانات in San Francisco Bay Area في Cisco من $126K لكل year لمستوى Grade 6 إلى $331K لكل year لمستوى Grade 12. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $215K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cisco. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Cisco، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)