يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Bengaluru في Cisco من ₹3.28M لكل year لمستوى Grade 8 إلى ₹7.02M لكل year لمستوى Grade 11. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹3.33M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cisco. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Cisco، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)