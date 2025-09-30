دليل الشركات
Cirrus Logic مهندس أجهزة الرواتب في United Kingdom

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United Kingdom الوسطية في Cirrus Logic £73.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cirrus Logic. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
إجمالي سنوي
£73.8K
المستوى
Senior Engineer
الراتب الأساسي
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
مكافأة
£5.1K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Cirrus Logic?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس أجهزة at Cirrus Logic in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the مهندس أجهزة role in United Kingdom is £68,905.

