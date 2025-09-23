دليل الشركات
Cirrus Logic
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

Cirrus Logic مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في Cirrus Logic $188K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cirrus Logic. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
إجمالي سنوي
$188K
المستوى
IC4
الراتب الأساسي
$153K
Stock (/yr)
$15K
مكافأة
$20K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Cirrus Logic?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التناظري

مهندس إيه إس آي سي

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس أجهزة at Cirrus Logic in United States sits at a yearly total compensation of $296,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the مهندس أجهزة role in United States is $188,000.

