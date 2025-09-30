دليل الشركات
Cirrus Logic
Cirrus Logic مهندس كهربائي الرواتب في Greater Austin Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس كهربائي in Greater Austin Area الوسطية في Cirrus Logic $250K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cirrus Logic. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
إجمالي سنوي
$250K
المستوى
L6
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$50K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
21 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Cirrus Logic?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس كهربائي في Cirrus Logic in Greater Austin Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $308,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cirrus Logic لوظيفة مهندس كهربائي in Greater Austin Area هو $175,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Cirrus Logic

