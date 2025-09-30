يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في CircleCI من CA$168K لكل year لمستوى E2 إلى CA$191K لكل year لمستوى E3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$187K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CircleCI. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في CircleCI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)