CircleCI مهندس برمجيات الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في CircleCI من CA$168K لكل year لمستوى E2 إلى CA$191K لكل year لمستوى E3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$187K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CircleCI. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
E1
Associate Software Engineer(المستوى المبتدئ)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في CircleCI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Самый высокий пакет вознаграждения для مهندس برمجيات в CircleCI in Greater Toronto Area составляет CA$224,924 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CircleCI для позиции مهندس برمجيات in Greater Toronto Area составляет CA$171,439.

