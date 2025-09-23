يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في CircleCI من CA$167K لكل year لمستوى E2 إلى CA$184K لكل year لمستوى E4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$187K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CircleCI. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في CircleCI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)