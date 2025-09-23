دليل الشركات
CircleCI
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

CircleCI مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مدير منتج in United States في CircleCI $201K لكل year لمستوى E4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $200K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CircleCI. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في CircleCI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير منتج الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير منتج at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the مدير منتج role in United States is $194,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ CircleCI

الشركات ذات الصلة

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى