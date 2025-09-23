دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض تطوير الأعمال in United States في CircleCI من $165K إلى $235K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في CircleCI. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$189K - $221K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$165K$189K$221K$235K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في CircleCI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um تطوير الأعمال na CircleCI in United States situa-se numa remuneração total anual de $235,169. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CircleCI para a função de تطوير الأعمال in United States é $164,819.

