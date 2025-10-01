يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Cimpress من $118K لكل year لمستوى PR1 إلى $205K لكل year لمستوى PR4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $142K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cimpress. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Cimpress، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
