Cimpress
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Bengaluru

Cimpress مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Cimpress من ₹1.31M لكل year لمستوى PR1 إلى ₹4.11M لكل year لمستوى PR3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹2.07M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cimpress. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
PR1
(المستوى المبتدئ)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Cimpress، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Cimpress in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,113,324. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the مهندس برمجيات role in Greater Bengaluru is ₹2,072,952.

