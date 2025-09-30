دليل الشركات
Cigniti Technologies
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies مهندس برمجيات الرواتب في Greater Hyderabad Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area الوسطية في Cigniti Technologies ₹1.55M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Cigniti Technologies. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
إجمالي سنوي
₹1.55M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Cigniti Technologies?

₹13.95M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس ضمان الجودة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,513,684. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cigniti Technologies لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area هو ₹1,546,128.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Cigniti Technologies

الشركات ذات الصلة

  • Spotify
  • Airbnb
  • Square
  • Stripe
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى